Frana sulla SP 2: ancora chiusa la strada Proseguono i lavori di messa in sicurezza

Resta ancora chiusa la strada provinciale SP 2, che unisce la costiera amalfitana all'Agro sarnese-nocerino.

L'arteria è stata chiusa a causa di uno smottamento verificatosi al km 11+300, nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino, a pochi passi dal Valico di Chiunzi.

Un albero è venuto giù, trascinando con sé pietre e detriti sulla sede stradale. La carreggiata è stata chiusa in via precauzionale dai Vigili del Fuoco ed in poche ore è stata ufficializzata dalla Provincia di Salerno, ente proprietario della strada, la sospensione della circolazione.

L’ordinanza, firmata dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti Domenico Ranesi, ha intimato al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino di provvedere alla diffida dei proprietari del costone sovrastante l'asfalto. Decisivo è stato il sopralluogo dei tecnici della Provincia, che hanno individuato un fianco di roccia lungo il quale sarebbero presenti lesioni. Un celere intervento dei rocciatori, che si stanno occupando del disgaggio del materiale, permetterà a breve di alleggerire i disagi seguiti allo smottamento e alla chiusura della SP 2.

S.B.