Servizi alla prima infanzia: 64 bambini in midi e micronidi Soddisfazione dall’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo

L’Ufficio di Piano dell’Ambito S4 -Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila- ha avviato, dal 10 settembre, i servizi alla prima infanzia a valere sulle risorse del Por Campania FSE-FESR 2014/2020 e del Piano degli Obiettivi di Servizi. La Regione, con i suddetti fondi, ha inteso finanziare l’erogazione di voucher per l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi. L’obiettivo è quello di incrementare il valore dell’indicatore S05 “percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia”. Sull’attivazione dei nuovi servizi la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Giovanna Martucciello ha dichiarato:

“In seguito alla pubblicazione, nello scorso marzo, dell’Avviso Pubblico relativo ai requisiti di accesso, 64 bambini del nostro territorio saranno ospitati nelle strutture private accreditate, con durata del servizio da settembre 2018 a luglio 2019”. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche Sociali, Paola Manzo: “Nei giorni scorsi, l’Assessore Regionale Lucia Fortini ha fatto visita alle scuole della nostra città, rassicurandoci rispetto ad ulteriori risorse.

Con lei, abbiamo ribadito che il nostro compito è quello di adeguare i servizi alla famiglia, per conciliare i tempi creativi e ricreativi delle bambine e dei bambini con le urgenze lavorative, contribuendo a sviluppare socialmente il talento femminile nel mercato del lavoro.” Il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha detto: “L’Amministrazione che presiedo è tutta protesa al raggiungimento degli standard europei di qualità nel campo dei servizi alla persona, con particolare premura alla promozione dell’infanzia. La piattaforma programmatica, imperniata sul mix pubblico-privato sociale, è l’asse portante del nostro impegno per la felicità pubblica, di cui vogliamo essere promotori e garanti”.

S.B.