13mila euro di multa e una denuncia per i circensi Continua la querelle tra comune e circo

Si conclude con ben 30 sanzioni, per un totale di euro 13mila euro ed una denuncia penale, la querelle fra il Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il Circo Lino Orfei.

A fronte del mancato rispetto della normativa vigente in materia di affissioni, come pure dell’ordinanza sindacale n. 38 emessa il giorno 11/09/2018, la Polizia Municipale ha provveduto a multare e segnalare agli Organi di competenza le irregolarità commesse dai componenti della famiglia circense.

Lapidario il commento del Primo Cittadino Giuseppe Lanzara :

“Sono state intraprese tutte le strade possibili per trovare soluzioni che rispondessero alle esigenze tanto del Comune tanto degli Orfei. Ci siamo anche seduti ad un tavolo per concordare le migliori strategie e stabilire strumenti condivisi. Nonostante ciò abbiamo assistito ad una palese infrazione delle regole concordate; infrazione che ci ha costretti ad elevare un cospicuo numero di multe e ad adire per vie legali. Sul rispetto delle norme non sarà applicato alcuno sconto, nè ora nè mai”.

Per la sua netta presa di posizione in favore dei diritti degli animali, il Sindaco di Pontecagnano Faiano ha ricevuto migliaia di attestati di stima ed approvazione da tutta Italia. A mezzo posta, telefono e social, Giuseppe Lanzara è stato inondato di complimenti e ringraziamenti per l’impegno profuso. Fra gli altri, quelli provenienti dall’ex parlamentare ambientalista M5S Paolo Bernini e dalle associazioni Animalisti Italiani Onlus, Veg in Campania, Garante Comune di Napoli Diritti degli Animali, Organizzazione Dog Pride Day, Enpa Salerno, Wwf Salerno, Una Carmine Longo. Nei prossimi mesi, il Primo Cittadino sarà a Montecatini per ricevere un riconoscimento per la sensibilità dimostrata nei confronti degli animali.

S.B.