Sindaco chiede all'Ausino uno sportello per l'utenza Tante le lamentele dei residenti

Uno sportello Ausino per l'utenza anche nel territorio del comune di Ravello. Lo ha chiesto il sindaco Salvatore Di Martino alla società che gestisce la rete idrica attraverso una lettera inviata qualche giorno fa. Nella missiva, indirizzata al presidente Mariano Agrusta, il sindaco ha fatto proprie le numerose proteste dei cittadini di Ravello che da tempo lamentano la mancanza sul territorio comunale di uno sportello per il disbrigo delle pratiche.

Infatti, la possibilità che buona parte degli adempimenti possano avvenire solo in via telematica o presso lo sportello attivo una volta al mese presso il Comune di Tramonti, non soddisfano le esigenze della cittadinanza.

Il sindaco di Ravello, per venire incontro ai bisogni dei propri cittadini, ha così formalizzato nella missiva la piena disponibilità del Comune a garantire un ambiente idoneo all'accoglienza degli utenti a cadenza quindicinale presso gli uffici comunali di via San Giovanni del Toro, nei giorni di lunedì o mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.

«L'apertura di uno sportello Ausino presso il Comune di Ravello si rende oltremodo necessaria – scrive il sindaco Salvatore Di Martino – non solo per fattori di carattere pratico, in quanto molte persone, in particolare anziani, sono poco avvezze all'uso dei mezzi informatici. Ma soprattutto per la difficoltà di raggiungere il Comune di Tramonti in considerazione dell'assenza di mezzi pubblici di trasporto».

S.B.