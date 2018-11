Il Gal firma un protocollo per promuovere il territorio Fondamentale fare rete

Oggi più che mai “fare rete” è uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo turistico, rurale, naturalistico, ambientale, storico, architettonico ed eno-gastronomico di un territorio. La stipula del protocollo d’intesa tra la Giroauto Travel ed il GAL, si pone questa finalità: favorire il coinvolgimento di imprese agricole e agroalimentari, di cittadini, associazioni, artigiani, commercianti, liberi professionisti, istituzioni, imprese turistiche, consorzi, nella promozione della “Destinazione Salerno”.

A firmare il protocollo d’intesa per la Giroauto Travel (società capofila della Rete Destinazione Sud), il Presidente della Rete Destinazione Sud, nonché legale rappresentante della Giroauto Travel, Michelangelo Lurgi ed Antonio Giuliano Presidente del Gal Colline Salernitane.

Il GAL Colline Salernitane, con questa prima “azione” pone le basi per allargare il proprio campo di azione oltre il programma Leader di cui è titolare e porsi come agenzia di sviluppo locale a servizio del territorio, delle Istituzioni e delle imprese.

“Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa- sottolinea il Presidente del GAL, Antonio Giuliano - si instaura un rapporto di collaborazione con i partner di “Rete destinazione Salerno”, al fine di sviluppare azioni comuni in termini di formazione e progettualità condivise, orientate allo sviluppo turistico-locale, con riferimento all’area di Salerno ed in particolare dei Picentini. L’accordo – continua Giuliano- vuol favorire la creazione e la partnership per l’elaborazione di progetti turistici; elaborare e sperimentare “modelli di offerta turistico-territoriale” integrati ed innovativi per favorire la conoscenza, promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio locale. Nonché coordinare ed implementare processi ed attività di promozione ed internazionalizzazione dei prodotti e dei mercati locali e la creazione e promozione di workshop e fiere, per favorire l’incontro tra domanda ed offerta in modalità B2B Eb2C. - L’impegno che abbiamo sottoscritto con la Giroauto Travel- prosegue Giuliano- è quello di fornire il know how e le risorse professionali del GAL al modello “Turismo e Destinazione”, così come progettato alla Destinazione Salerno costituita da 20 comuni comprendenti tutti i comuni Picentini”.

L’importanza di aderire alla nascita del portale: “Destinazione Salerno”, con un’azione sistematica di rete nei Picentini, è insita nella strategia di sviluppo locale del GAL –sottolinea il Presidente Giuliano- e si concretizza nel dare risposte al territorio picentino, promuovendo la nascita di un’associazione territoriale, aperta a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti, nella creazione di un portale di destinazione (Destinazione Salerno), che una volta realizzato, sarà messo in rete con tutti i portali che saranno promossi dalla Rete Destinazione Sud, “SOUTH ITALY”, a cui hanno già aderito moltissimi comuni del Sud Italia”.

S.B.