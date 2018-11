Iniziano i lavori di messa in sicurezza sulla SP 22 In fase di aggiudica 33 appalti

Iniziano i lavori di messa in sicurezza sulla SP 22 nel comune di Bracigliano.

Sono in fase di aggiudica altri 33 appalti per valore medio delle opere di circa 40mila euro cadauno (quadro economico complessivo di 55mila euro circa a progetto).

Si continueranno a sistemare i tratti più dissestati di tante strade provinciali disseminate su tutto il territorio provinciale.

Saranno interessati da queste opere i Comuni di Capaccio, Battipaglia, Maiori, Tramonti, Campagna, Positano, Pagani, Mercato San Severino, Eboli, Roccadaspide, Pontecagnano Faiano, Corbara, Oliveto Citra, Colliano, Palomonte, Buccino, Romagnano al Monte, Ceraso, San Rufo, Teggiano, San Valentino Torio, Camerota, Montano Antilia, Gioi Cilento, Centola, Morigerati, Vibonati, Rofrano, Santa Marina.

Questi appalti sono finanziati con fondi MIT 2019 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) appostati dal Governo Gentiloni a Febbraio 2018 (2.8 milioni di euro per 2018, 7 milioni per il 2019 e fino al 2023 per un totale di 37.8 milioni dineuro).

La Provincia di Salerno ha fatto sapere che si sta già predisponendo il Piano della Manutenzione Stradale per l'anno 2019 per un valore di sette milioni di euro, con i quali saranno realizzati circa 100 interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio provinciale.

S.B.