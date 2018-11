Arrivano i nonni vigili davanti alle scuole Il sindaco: “E' doveroso ringraziarli”

Questa mattina il sindaco Vincenzo Servalli, nella Sala del Consiglio di Palazzo di Città, ha consegnato le casacche ai nonni vigili che hanno risposto all’invito della Polizia Locale di collaborare nel controllo viario all’ingresso e all’uscita da scuola dei giovanissimi studenti. Una attività coordinata dall’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Giovanni Del Vecchio, con il vice comandante Giuseppe Ferrara e il luogotenente Giuseppina Petrolini.

In quattro hanno rinnovato l’impegno che da anni li vede impegnati davanti le scuole in via Mazzini, alla frazione Annunziata e in via XIV Maggio, ma la possibilità di entrare a far parte del Corpo dei Nonni Vigili è ancora aperta. “E’ doveroso ringraziare i nonni vigili – afferma il Sindaco Servalli – che mettono a disposizione della città il proprio tempo in un’opera meritevole e che viene apprezzata da genitori e bambini.

Oramai sono diventate persone familiari che peraltro svolgono un’azione non solo di controllo durante l’attraversamento della strada ma hanno anche un occhio attento su tutto quanto avviene nei luoghi dove operano. E ciò è un ulteriore elemento di sicurezza per l’amministrazione, per le scuole e per le famiglie”.

S.B.