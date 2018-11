Tre milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade La soddisfazione del sindaco di Sala Consilina: "Un altro importante tassello”

Tre milioni di euro per le strade di Sala Consilina. La conferma è arrivata dalla Regione Campania, che ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per interventi relativi alla viabilità. La decisione dell’Ente regionale è stata resa pubblica attraverso il decreto n° 29 dello scorso 12 novembre, che ha ufficializzato il finanziamento di 3 milioni di euro al Comune di Sala Consilina per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione e ammodernamento delle strade. Ottimo anche il punteggio per il progetto proposto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cavallone e redatto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sala Consilina, risultato tra i primi 30 rispetto ai 270 enti finanziati.

“Si tratta di un altro importante tassello – commenta il sindaco di Sala Consilina - del programma che l’Amministrazione da me guidata si era prefissato al momento dell’insediamento.

Questo in particolare era un intervento indispensabile per il nostro sistema viario: abbiamo progettato, programmato e investito su questa problematica, raggiungendo l’obiettivo. Il finanziamento di 3 milioni di euro, uno dei più consistenti in Campania, ci consentirà di intervenire sulle strade principali e su molte strade periferiche che, in alcuni casi, lo scorrere del tempo ha reso precarie. La nostra richiesta era di 4,5 milioni di euro, ma siamo ottimisti di riuscire a coprire ugualmente la quasi totalità degli interventi previsti”.

Il primo cittadino rivolge un particolare ringraziamento alla Struttura Tecnica del Comune: “In questi anni –sottolinea Cavallone- ha contribuito in modo fondamentale all’approvazione di diversi progetti, dando dimostrazione di competenza e professionalità. Affiancando la parte politica che è stata, e continua ad essere, costantemente alla ricerca di finanziamenti per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”. Tra le aree interessate dai prossimi lavori c’è la Zona Industriale di Sala Consilina, le cui strade saranno completate con l’asfalto. Nel centro cittadino invece gli interventi riguarderanno la ormai dissestata Via Matteotti e, in generale, tutti i tratti della SS 19 del territorio di Sala Consilina. Altri interventi sono previsti nel centro storico cittadino e poi in Via San Sebastiano, Via De Petrinis e su tutta una serie di altre arterie, dando priorità alle situazioni di maggiore dissesto o necessità.

“Colgo anche l’occasione -conclude il sindaco di Sala Consilina- per chiedere collaborazione e pazienza ai nostri concittadini, perché nel momento in cui gli interventi inizieranno, sarà inevitabile qualche disagio. Ma sicuramente gli interventi sulle strade, ed i loro risultati, ripagheranno gli sforzi e i sacrifici di tutti”.

Sara Botte