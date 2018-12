Furti, aggressioni e coltellate: "Questa città non è sicura" Episodi di violenze nelle zone periferiche. La Lega: "Servono più controlli e videocamere"

"Negli ultimi giorni gli episodi violenti si moltiplicano e soprattutto si concentrano nelle zone periferiche: non è possibile tollerare oltre i furti, le aggressioni agli anziani ed addirittura un accoltellamento in una piazza cittadina. Il lavoro svolto dagli infaticabili uomini della Tenenza dei Carabinieri di Pagani deve essere supportato da un tenace controllo della polizia municipale coordinata dal delegato alla sicurezza, altrimenti la nomina di un responsabile alla sicurezza rappresenta solo l'ennesima manovra pre-elettorale di un'amministrazione asfittica e cianotica". Comincia così la nota con la quale il coordinamento provinciale della Lega di Salerno interviene sul rischio criminalità nel comune di Pagani.

L'argomento sicurezza entra dunque a pieno titolo nel dibattito elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. "La prima esigenza di un'amministrazione

comunale è garantire una città sicura e vivibile, assicurando la fruibilità in tutta sicurezza dei luoghi pubblici a tutti i cittadini, alle loro famiglie ed ai giovani, invertendo la fuga verso le altre città dell'agro nocerino sarnese ritenute più sicure - si legge ancora nella nota del partito guidato dal segretario Mariano Falcone - . Pertanto si chiede ancora una volta al sindaco di far indire una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza al Prefetto, al fine di investire il massimo organo della situazione paganese ormai insostenibile, anche e non solo rispetto alle più esposte aree periferiche, provvedendo alla immediata installazione di telecamere ed al ripristino dell'illuminazione pubblica manchevole in più punti che favorisce l’insicurezza per le strade".

L'argomento dunque infiamma il dibattito elettorale, con la Lega che poi aggiunge: "Si governi nell'interesse di tutti e non di pochi. Oggi è necessario garantire sicurezza e legalità ad una città vittima della deriva sociale provocata anche da una politica distratta dalla poltrona e non più attenta alle reali esigenze della popolazione. La Lega farà la sua parte coinvolgendo il proprio massimo organo provinciale ed i suoi deputati", conclude la nota stampa.

Redazione Salerno