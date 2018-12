"Doppio dissesto di bilancio, impresa unica in Italia" In paese è scontro tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo Di Giorgio all'attacco

"Come era facile immaginare, l’amministrazione uscente a guida Chiola-Buonomo riesce nella straordinaria impresa, unica in Italia, di aver determinato un nuovo dissesto oltre a quello già dichiarato". Comincia così la nota con la quale il capogruppo di opposizione Domenico Di Giorgio va all'attacco dell'amministrazione di Montecorvino Pugliano.

"Infatti dopo le azioni di monitoraggio sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Comune, il gruppo consiliare di “Progetto Comune” ha avuto modo di rilevare che per il solo anno 2017 si era generato un disavanzo di gestione stimabile in circa un milione e mezzo di euro, così come poi certificato dal Commissario incaricato Antonetti. Per cui lo schema di bilancio 2018, approvato dall’amministrazione uscente, risultava viziato da molteplici e chiare violazioni di norma prontamente segnalate dal nostro gruppo a tutti gli organi di controllo".

Non solo. "All’esito dell’approvazione del riequilibrio di bilancio 2018 da parte del Commissario con la delibera N°2 del 30.11.2018 - continua Di Giorgio - si confermano le circostanze da noi rappresentate e denunciate in ogni sede, questi “campioni” della pubblica amministrazione di Montecorvino Pugliano, non solo hanno dichiarato un dissesto che potevano evitare, visto l’esito ufficiale svolto dalla commissione straordinaria sull’accertamento della massa passiva, ma ne hanno addirittura generato un altro di dissesto, nel solo anno di gestione del 2017".

Redazione Salerno