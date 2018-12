Messa in sicurezza, via ai lavori sulle strade provinciali Strianese: "Con i 170 milioni della Regione sistemeremo tanti chilometri di strade"

La Provincia di Salerno ha iniziato anche i lavori di messa in sicurezza stradale in Via Magellano a Pontecagnano sulla SP 173. E dopo anni sono stati sistemati in queste ore i guard rail sulla parte in rilevato della Ex SS 367 cosiddetta superstrada Sarno/San Valentino Torio/San Marzano sul Sarno. Ad annunciarlo è Palazzo Sant'Agostino, che rivendica lo sforzo avviato sul fronte viario in tutto il territorio. Nei mesi passati la Provincia aveva provveduto a mettere in sicurezza i tratti più dissestati del manto stradale. Stessa cosa è stata fatta sulla SP 135 a Battipaglia.

"Sicurezza, viabilità e territorio sono temi a cui tengo molto – le parole del presidente della Provincia Michele Strianese - . Investiamo tantissimo per sicurezza e viabilità delle nostre strade. Con l'aiuto della Regione Campania, in particolare del governatore Vincenzo De Luca, che ha finanziato 170 milioni di euro per la Provincia di Salerno, riusciremo a sistemare chilometri e chilometri di strade comunali e provinciali".

Redazione Salerno