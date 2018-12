Amalfi: torna InCanti d'Autore Domenica la prima della tradizionale rassegna natalizia

Ritorna l'appuntamento culturale ed artistico del Natale ad Amalfi: la rassegna InCanti d'Autore, promossa dal Comune di Amalfi. Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 20.00 la prima è con il “Recital di belcanto tra opera, valzer e canzone.”

La prima vede protagonisti la soprano Colette Manciero, giovanissimo talento emergente del panorama lirico italiano che ha già riscosso importanti successi anche all'estero, accompagnata al pianoforte daLuigi Angelo Maresca. Sotto le volte in pietra viva dell’Arsenale risuoneranno le note del canto virtuosistico della Manciero, che assieme a Maresca proporrà non solo le arie più famose dell’opera, ma anche quei valzer che grazie alla tradizione culturale austriaca si legano alle suggestioni del Natale e del Capodanno. Non mancheranno le incursioni finali nei grandi brani del panorama musicale contemporaneo. Il tutto studiato per voce ed accompagnamento al pianoforte, un mix musicale che farà risaltare l'armonia del belcanto.

InCanti d'Autore, la rassegna che anche per il Natale e Capodanno ad Amalfi 2019/2019 è stata voluta dall'assessore ad eventi, tradizioni, cultura e beni culturali Enza Cobalto, proseguirà nel corso dei mesi di dicembre e gennaio con altri tre appuntamenti di valore culturale e musicale, ai quali si legherà in maniera unico il fascino dell'Arsenale, scelto come location fissa della rassegna.

Stella d’Argiento. La Cantata di Natale” è il secondo evento della rassegna, domenica 23 dicembre alle 20.00. Uno spettacolo di prosa e musica di Giovanni Mauriello (fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare e voce del teatro di Roberto De Simone) e Carlo Faiello (contrabbassista dell’orchestra di De Simone ed autore per la NCCP, tra l’altro, della canzone “Pe’ dispietto” con la quale nel 1992 vincono il premio della cirtica al Festival di San Remo). In scena l’Orchestra di Santa Chiara e la voce di Matteo Mauriello.

Domenica 30 dicembre 2018 alle 19.30 InCanti d'Autore prosegue con "La Voce del Natale". La grande lirica risuona sotto le volte dell’Antico Arsenale della Repubblica, con il Premiato Concerto Bandistico Città di Minori. Un viaggio musicale attraverso le più famose arie dell’opera, senza dimenticare qualche incursione nella musica natalizia.

L'ultimo appuntamento della rassegna natalizia promossa dal Comune di Amalfi ci sarà sabato 5 gennaio 2019 alle 19.30 con "Il Musical di Marcellino", lo spettacolo con le musiche di Monsignor Marco Frisinae la regia di Riccardo Trucchi, che sta riscuotendo consensi in tutta Italia, raccontando in musica la storia di Marcellino Pane e Vino.

