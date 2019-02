Sicurezza a Cava de' Tirreni: è allarme A lanciarlo il consigliere Provinciale di Fdi Clelia Ferrara

Troppi furti, rapine ed episodi criminosi a Cava de’ Tirreni. Il consigliere provinciale, nonché capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia nella città metelliana, Clelia Ferrara lancia l’allarme e chiede immediati provvedimenti all’amministrazione.

«Da tempo sto portando avanti una battaglia in merito alla sicurezza a Cava de’ Tirreni – spiega Clelia Ferrara – ma puntualmente la risposta che arriva dal sindaco e dall’assessorato al ramo è che Cava è sicura».

Le dichiarazioni di Clelia Ferrara arrivano dopo alcuni episodi verificatisi sul territorio cittadino nei giorni scorsi e, non ultimo, quello riguardo al raid ai danni di un poliziotto al quale la notte scorsa è stata incendiata l’auto parcheggiata in via De Filippis, alla frazione di Pregiato.

«Qualche giorno fa – ha aggiunto poi il consigliere Ferrara – si è verificata un’altra aggressione ad un ragazzo da parte di due extracomunitari mentre il giovane passeggiava in via Veneto. Non si può andare avanti così, non si può vivere con la paura, ci vuole maggior controllo da parte delle forze dell'ordine che sono penalizzate anche per la mancanza di personale. È ora che l'amministrazione si svegli e faccia il punto della situazione, basta proclami sull’installazione di telecamere che non hanno portato finora a nulla. Dal canto mio – conclude Clelia Ferrara – continuerò a battermi affinché alla nostra città venga ridata la serenità e la dignità che merita».