Longo annuncia:"Per l'ospedale di Cava altri lavori in arrivo" La visita del manager, ricevuto in corsia dal sindaco e dall'arcivescovo Soricelli

Il direttore generale dell’Azienda universitaria ospedaliera Ruggi d’Aragona, Giuseppe Longo, insieme al dirigente sanitario Cosimo Maiorino, ha fatto visita al plesso ospedaliero di Cava de’ Tirreni. Ad attenderli il direttore sanitario del "San Maria dell'Olmo" Vittorio Salvatore e l'arcivescovo di Amalfi-Cava de' Tirreni Orazio Soricelli, oltre naturalmente al sindaco Vincenzo Servalli. Il manager salernitano ha fatto tappa anche presso la chiesa cinquecentesca annessa allo storico ospedale e successivamente ha effettuato un sopralluogo alle sale operatorie dove sono in corso di ultimazione importanti lavori di ristrutturazione.

Longo ha illustrato il piano di ulteriori significativi interventi di ristrutturazione del plesso ospedaliero ed ha rassicurato l'arcivescovo anche per la riqualificazione della storica chiesa per la sua prossima riapertura.

Il sindaco Servalli, nell’esprimere "soddisfazione per i lavori programmati di riqualificazione del plesso", ha sottolineato "la grande attenzione dell’intera cittadinanza all’ospedale cittadino e ai livelli assistenziali, raccomandando un impegno particolare per il reparto di chirurgia che è stato in un recente passato un punto di riferimento della sanità campana, e che attende un rilancio nel solco di una tradizione importante".

Redazione Salerno