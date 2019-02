Pontecagnano, il consigliere Mangino attacca il sindaco Debito fuori bilancio e Piazza degli Etruschi: le accuse dell'esponente di minoranza

"Basta con la politica della deresponsabilizzazione": così il consigliere indipendente Isabella Mangino va all'attacco del sindaco Giuseppe Lanzara all'indomani del consiglio comunale di lunedì. In particolare, le attenzioni si focalizzano sulla questione del debito fuori bilancio legato alla questione di Piazza degli Etruschi.

"C'era la possibilità di raggiungere un accordo con i privati - sottolinea l'esponente di opposizione - ed io, in qualità di presidente della commissione trasparenza, avevo spinto in tal senso già nel mese di settembre in quanto il contenzioso comporta un aggravio di spese dell'ente, come dimostrato dalla cifra che il Comune dovrà sborsare. In ogni caso prevale sempre la politica della deresponsabilizzazione e si preferisce conferire incarichi legali a pioggia. Il sindaco, piuttosto, dica perché non ha vigilato quando era all'opposizione, visto che questa vicenda è cominciata nel 2012".

Duro anche il commento in merito all'interrogazione presentata a sindaco e presidente sulla questione rifiuti: "Giovedì 21 febbraio io ed il consigliere Ernesto Sica abbiamo presentato un'interrogazione, frutto delle segnalazioni di tanti cittadini, sulla situazione della raccolta rifiuti sul territorio - spiega Isabella Mangino - la risposta, come da regolamento, doveva avvenire nel primo consiglio comunale disponibile. Ciò, purtroppo, è avvenuto solo dopo numerose pressioni da parte mia. Anzi, abbiamo dovuto constatare che l'interrogazione era magicamente scomparsa dai faldoni portati in consiglio. Una figuraccia che conferma la linea di questa maggioranza. Il sindaco, invece di offendere i membri dell'opposizione, pensi ad avere un comportamento istituzionale degno della sua carica".

Redazione Salerno