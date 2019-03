Movida sicura: blitz della polizia municipale nei locali Gli agenti in azione in centro con il supporto di carabinieri e finanza

Movida sicura, in campo gli agenti della polizia municipale che hanno svolto una vigilanza delle attività commerciali fino a notte inoltrata. In azione il servizio annona che, con i reparti della Guardia di Finanza, ha controllato gli esercizi pubblici del centro storico, rilevando diverse violazioni al regolamento “Borgo Grande”, da parte di un locale. La polizia e i carabinieri hanno invece provveduto al controllo del territorio e veicolare.

“Sosteniamo e daremo sempre il massimo supporto dell’amministrazione comunale a queste operazioni congiunte – afferma l’Assessore alla sicurezza e Polizia municipale, Giovanni Del Vecchio – riteniamo che, così come ci chiedono gli stessi operatori della movida, servano a garantire non solo coloro che operano correttamente, ma anche quanti, sempre di più, preferiscono la nostra città perché qui trovano ottima accoglienza, professionalità, offerte sempre innovative e soprattutto sicurezza. Un ringraziamento doveroso alle Forze dell’Ordine e, in particolar modo, alla nostra Polizia locale per l’ottimo lavoro svolto e che stanno svolgendo per la sicurezza dei cittadini”.