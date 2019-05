Giffoni Sei Casali: approvati Dup e bilancio di previsione Previsti importanti investimenti in opere pubbliche

Il consiglio comunale del 7 maggio scorso, presieduto dal sindaco Francesco Munno, ha approvato all’unanimità il Documento Unico Programmatico e il Bilancio di Previsione 2019/2021.

Il Dup è caratterizzato, nel dettaglio, dalla programmazione di indirizzi generali di natura strategica che l’amministrazione comunale intende attuare durante il prossimo triennio, delle attività e delle risorse necessarie per la promozione dello sviluppo socio - economico di Giffoni Sei Casali. Tra le principali opere pubbliche già finanziate spiccano: la riqualificazione della Sp Ponte Molinello/Prepezzano finanziata dalla Regione Campania per circa un milione di euro, ammonta a 70mila euro il contributo per la manutenzione straordinaria mediante riqualificazione e messa in sicurezza dei seguenti tratti viari di via Colonna, via Saucolo e Via Belvedere. E ancora: il completamento delle procedure di assegnazione degli alloggi IACP, l’adozione del Piano Urbanistico Comunale e l’inaugurazione di due campi polivalenti al Casale Capitignano e una pista di pattinaggio e un campo polifunzionale al Casale Prepezzano.

Inoltre, nel Dup sono state inserite numerose iniziative da realizzare a seguito di reperimento di finanziamenti:

la Sistemazione strada “Ripa – Orsata”; I lavori di sistemazione idraulica Fiume Prepezzano; l’ultimazione centro storico del Casale Prepezzano; la realizzazione di un campetto polivalente coperto nel Casale Capitignano; il risanamento dell’ex discarica nel Casale Prepezzano; l’Ammodernamento della viabilità comunale; la realizzazione struttura polivalente adiacente il plesso scolastico del Casale Malche, opera questa che sarà al servizio della scuola e dell’intera comunità locale; l’Adeguamento ed ampliamento della rete fognaria comunale; il completamento dei tratti residuali sprovvisti di pubblica illuminazione; l’ulteriore ampliamento cimitero comunale, realizzazione di tombe e loculi di proprietà del Comune da concedere in locazione; l’integrazione della metanizzazione sull’intero territorio comunale.



Anche quest’anno la pressione fiscale resta invariata. Le aliquote delle comunali, Tari, Tasi, Imu, l’addizionale Irpef, sono state confermate in toto e risultano tra le più basse dei comuni del comprensorio.



Ambiente, nel programma sono previsti i seguenti obiettivi: L’installazione di n.2 compostiere di comunità, impianti questi di nuova tecnologia finalizzati allo smaltimento della frazione organica con recupero di compost da cedere gratuitamente agli agricoltori locali; L’installazione di una colonnina per ricarica di autovetture elettriche, al fine di incentivare l’utilizzo di autovetture ad impatto zero; Il Completamento iter di approvazione del P.A.F. (Piano assestamento forestale) quale strumento attuativo per una corretta gestione selvicolturale dei boschi di proprietà comunale; Il Potenziamento dell’efficientamento energetico sia della Pubblica Illuminazione che degli edifici comunali, con l’integrazione di un sistema interattivo (“palo intelligente”) avente le funzioni di hotspot e wi-fi; L’adesione da parte della Giunta, alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza della riduzione della plastica.

Scuola, nel Bilancio di previsione è stato confermato il trasporto scolastico gratuito come pure il sostegno al Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia sociale nella Scuola”. Sarà prioritario l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico del Casale Malche (già oggetto di adeguamento degli impianti alle normative vigenti), così come già realizzato per gli altri plessi scolastici comunali).

Giovani e Sport, avvio di laboratori educativi e culturali di accompagnamento alla creazione d’impresa ed al lavoro autonomo, attraverso il Progetto Benessere Giovani “Organizziamoci” finanziato dalla Regione Campania; promozione attraverso partecipazione a bandi regionali del Servizio Civile Comunale; partecipazione alla manifestazione “Sport in Comune”; sostegno alle realtà sportive del territorio. Sviluppo economico e attività produttive: Mantenimento tariffe agevolate per le attività commerciali; Sgravi fiscali alle aziende che apriranno nuove attività; istituzione del “MERCATO DEI CASALI A KM 0” al Casale Malche.

Servizi al cittadino. E’ stato costituito l’Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, quale strumento utile per la comunità in un particolare momento di difficoltà economica. Sarà attivato uno sportello al fine di garantire alle famiglie ed alle imprese non soggette a procedura fallimentare un sostegno di tutela nella gestione della crisi per debiti, unico sportello presente nel territorio dei Picentini.

Soddisfazione ha espresso il Primo Cittadino Francesco Munno: «Si tratta di un bilancio solido che rispetta tutti i principi di legge. Un bilancio che guarda al futuro e alla crescita omogenea di tutta Giffoni Sei Casali. Si dal primo giorno del mio mandato, l’intera Amministrazione ha deciso di adottare scelte serie, puntuali, responsabili e mirate alle esigenze di tutta la comunità».