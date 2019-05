Regate delle Repubbliche Marinare: si parte Il palio remiero entra nel vivo a Venezia

Il Grand Hotel Convento di Amalfi è lo sponsor ufficiale del galeone di Amalfi alla sessantaquattresima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in programma sabato 1 giugno a Venezia.

Intanto a Venezia il palio remiero oggi entra nel vivo. Alle 18.30 c'è in programma il corteo storico, con la sfilata in costume delle delegazioni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, che parte da da Piazza San Marco, procede lungo la Riva degli Schiavoni e fino a via Garibaldi. Alle 19, 45 all'Esedra di via Garibaldi la cerimonia di presentazione degli equipaggi dei Galeoni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Per l'armo amalfitano saliranno sul palco della presentazione il timoniere Vincenzo Di Palma, dal capovoga Luigi Lucibello e dai canottieri Luigi Proto, Fabio Infimo, Alberto Bellogrado, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Andrea Maestrale, Leonardo Apuzzo, affiancati dalle riserve Riccardo De Riso e Giovanni Bottone.

Il giorno successivo, sabato 1 giugno, in mattinata si celebrerà il tradizionale gemellaggio delle Anpas delle 4 Antiche Repubbliche Marinare. Alle 18.50 la diretta di Rai2 ci porterà sul campo di regata, con la più affascinante delle sfide storiche che comincerà alle 19.00 nel bacino di San Marco su un percorso di 2.000 metri: dai Giardini di S. Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo al Campo della Salute di Canal Grande. A seguire la premiazione degli equipaggi in Campo della Salute.