Funerali Zeffirelli, lutto cittadino a Positano La decisione del sindaco Michele De Lucia per rendere omaggio al regista

In occasione dei funerali di Franco Zeffirelli, Positano piange il suo cittadino onorario. Il sindaco Michele De Lucia, infatti, ha deciso di rendergli omaggio proclamando - dalle 11 alle 12 - il lutto cittadino. Non solo: una delegazione del comune della Costiera Amalfitana sarà presente al rito funebre in programma a Firenze.

"Il maestro Zeffirelli era cittadino onorario di Positano - dice il sindaco De Lucia - e ha dato grande lustro a questa comunità, dove spesso trascorreva lunghi periodi nella sua abitazione. Inoltre fino allo scorso anno ha donato i bozzetti per i premiati nell'ambito dell'evento "Positano premia la Danza'".