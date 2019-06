Torrente "Cavaiola", il sindaco: subito la messa in sicurezza Nocera Superiore, l'appello di Cuofano nel tavolo tecnico sulla mobilità autostradale A3-A30

Nuovo appello del sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano per la messa in sicurezza del torrente "Cavaiola" e la parallela Statale 18. A margine del un tavolo tecnico sulla mobilità autostradale nel tratto "A3/A30" in Prefettura a Salerno, la fascia tricolore ha reiterato la richiesta considerata "della massima urgenza". Per Cuofano gli argini del torrente che attraversa la cittadina dell'agro sono considerati infatti a rischio. Di qui la richiesta di intervento a Regione Campania e Genio civile.

"Ormai siamo giunti ad un punto di non ritorno - le parole di Cuofano -: le somme urgenze non sono più sufficienti e non rappresentano lo strumento utile a garantire la sicurezza della strada e degli argini. Dobbiamo fare presto perché non c'è più tempo ormai. Ho consegnato al Prefetto di Salerno Francesco Russo un corposo carteggio (solleciti, relazioni tecniche di sopralluogo e missive) e l'ho invitato a verificare personalmente lo stato di grave dissesto in cui versano gli argini del torrente. Da parte sua ho ricevuto grande sensibilità e, nel rispetto delle istituzioni, non abbiamo emesso ordinanza di chiusura della Statale 18, ma laddove non dovessero esserci in tempi rapidi riscontri concreti saremo pronti a forme di protesta anche drastiche a tutela dei cittadini e delle imprese che insistono lungo il tratto stradale".

Come a dire: non c'è più tempo da perdere. Anche perché "se si chiude la Statale - conclude Cuofano - si blocca tutto: non solo la mobilità cittadina ed i flussi provenienti da Cava e Nocera Inferiore, ma va in blocco una parte del Pil nazionale in considerazione delle aziende presenti sul territorio".