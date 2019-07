Furbetti del sacchetto in azione: li beccano i vigili urbani Multati incivili in azione ad Antessano di Baronissi

Incivili in azione ad Antessano di Baronissi, in via Villari, prontamente individuati dai vigili urbani. È scattata la sanzione per due famiglie dopo l'apertura delle buste abbandonate lungo il ciglio della strada. Pienamente operativa la task force di operatori del servizio rifiuti e vigili urbani che sta effettuando controlli sull'errato conferimento. Soddisfazioni da parte dell'assessore all'ambiente Alfonso Farina che sta effettuando personalmente tutti i sopralluoghi.