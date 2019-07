Alfredo Sacco trionfa nella Gran Fondo di 15 chilometri Il nuotatore salernitano arriva primo a Castellabate, al quarto posto c'è Sofia Carrino

La terza tappa della competizione Gran Fondo Italia si è svolta domenica 7 luglio nel Golfo di Catellabate. A trionfare è stato il salernitano Alfredo Sacco.

Quindici nuotatori provenienti da diverse località di Italia e anche dall'estero hanno preso parte alla competizione di 15 km di nuoto in acque libere in cui ha raggiunto per primo il traguardo Alfredo Sacco in 2 ore 54 min 36 sec. Al secondo posto è arrivato l'argentino Jeronimo Plit con un tempo di 3 ore 3 min 3 sec di gara, terzo assoluto è il nuotatore di potenza Domenico Scaldaferri in 3 ore 5 min 36 sec. Prima tra le femmine e quarta assoluta la salernitana Sofia Carrino, che conclude la Gran Fondo dopo 3 ore 6 min 1 sec.

"Non pensavo di vincere, mi sarebbe piaciuta l'idea alla vigilia, anche se il mio obiettivo era di arrivare in fondo nella mia prima 15 chilometri. Non sapevo cosa aspettarmi e cosa avrei provato. Mi sono ritrovato col gruppo di testa sin dalle prime bracciate, mi sentivo bene e ho iniziato a cambiare passo arrivato a metà del percorso. Bel mare, brava l'organizzazione, gruppo partecipante simpatico, il prossimo anno ci sarò sicuramente" dichiara Sacco sulla sua esperienza.

"Quella a Castellabate è stato un esperimento che mi ha regalato forti emozioni e mi sono divertita tantissimo. Sono certa che continuerò a cimentarmi con queste distanze. Non ho programmato nulla, ora mi godo questo momento e da domani mi informerò." commenta la Carrino.

Nella classifica maschile del Circuito Gran Fondo Italia rimane primo il fiorentino Caldani Gianluca con 58 punti, insegue in seconda posizione il Caldani Crotti Mario a 54 punti, terzo con 43 punti lo spezzino Muscarà Franco.

Tra le femmine sono prime pari merito con 30 punti la sudafricana Bruwer Carina , la salernitana Carrino Sofia e la olbiese Ponsanu Stefania.

Dopo la tappa di Castellabate, il Gran Fondo Italia si ferma per qualche settimana. Si riprende a settembre con la 24.5 km nel Naviglio Grande a Milano e la 15 km nello stretto delle Bocche di Bonifacio.