Incendio a Battipaglia: è il secondo in pochi giorni Tempestiva l'azione dei vigili del fuoco, esplosa anche una bombola di gas

Ancora fiamme a Battipaglia. Dopo l'incendio verificatosi pochi giorni fa nell'area della zona industriale del comune, la stessa zona torna a bruciare. Veloce e puntuale l'azione dei volontari della protezione civile cittadina e dei vigili del fuoco che nella giornata di ieri sono stati impegnati in un incendio sviluppatosi alle 13 che li ha tenuti occupati fino alle 17.

L'incendio ha coinvolto la linea ferroviaria per Potenza e i terreni limitrofi. Le fiamme hanno raggiunto anche 3 bombole di gas con l'esplosione di una di esse. Fondamentale l'intervento dei militari, che ha scongiurato il propagarsi delle fiamme nell' adiacente azienda Simptec (azienda satellite della Icoplastic). Sul posto anche i carabinieri di Battipaglia per le indagini necessarie, visto il secondo incendio in pochi giorni nella medesima area così come evidenziato anche dal coordinatore protezione civile città di Battipaglia, Michele Mattia.