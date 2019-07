Trovata bomba della seconda guerra mondiale ad Albanella Si tratterebbe di una mina anticarro

Ritrovato nel centro storico del comune salernitano di Albanella un ordigno bellico. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di una mina anticarro, risalente al secondo conflitto mondiale, scoperta nel corso di alcune operazioni di pulizia, decespugliamento e decoro urbano eseguite in un podere presso l’intersezione stradale tra Via Roma e Via Garibaldi. Interdetta al transito l'area. A eseguire i rilievi sul posto i carabinieri della Compagnia di Agropoli, la polizia municipale e i volontari del locale Nucleo di protezione civile. Le operazioni di disinnesco della bomba verranno effettuate nei prossimi giorni dal Nucleo Artificieri dell'Arma.