Mare verde: il comune di Battipaglia cerca una soluzione Dalle analisi le alghe arriverebbero da corsi di acqua dolce ma non si fermano i controlli

Continuano gli interventi da parte del comune di Battipaglia per il problema mucillagine nel mare. I continui controlli e campioni prelevati, così come riportato dall'ente, sono stati effettuati senza l'intervento della capitaneria di porto, e analizzati dai laboratori specializzati Neotes Srl e dall'Arpac.

Due sono state le tipologie di indagini effettuate sui campioni, sia per la ricerca di parametri microbiologici, sia per la ricerca di fitoplancton. Chiesto anche all’Arpac un sopralluogo mirato alla verifica della gestione dei rifiuti presso l’idrovora.

Le polemiche dei bagnati, residenti e turisti, non si sono fatte attendere e il comune è deciso ad andare fino in fondo per trovare le cause e risolvere il problema del mare verde. "Per ora, dai risultati parziali, sembra che queste alghe siano provenienti da acque dolci e che non ci siano problemi di tipo microbiologico" si legge nel comunicato del comune. A completamento delle analisi, l'ente assicura che continueranno i controlli per risolvere la questione.

L'emergenza mucillagine è un tema caro anche al comune di Eboli. Il sindaco Massimo Cariello ha già lanciato un appello per trovare una soluzione immediata al problema, ma soprattutto permanete per scongiurare una problematica che lede all'immagine cittadina e al turismo.