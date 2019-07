Miasmi nauseabondi: sindaco va in caserma a denunciare La fascia tricolore di Battipaglia: "La nostra pazienza è arrivata al limite"

Ennesima denuncia da parte del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese per “i miasmi nauseabondi che stamattina si estendevano per l’intera area cittadina”. La fascia tricolore si è recata in caserma chiedendo di esporre denuncia.

Il sindaco ha dettagliatamente espresso che siano avviate le procedure del caso e che le autorità competenti unitamente a quelle locali rispetto al sito di compostaggio, ricadente nel Comune di Eboli, provvedano con tempestività all’attivazione delle previste procedure e dei previsti controlli per la tutela della salute pubblica.

“Effettuiamo controlli continui, la nostra pazienza è giunta al limite – dichiara il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese – useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per bloccare questo oltraggio continuo alla città e questa indifferenza degli organi preposti a fronte di questa situazione. Chiediamo con forza di accertare anche le responsabilità penali dando mandato ai nostri avvocati di verificare se ci sono i limiti per chiedere i danni”.