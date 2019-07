Alghe sul litorale di Battipaglia: stato "calamità naturale" Nuova proposta dall'assessore Davide Bruno per la riduzione del canone demaniale

Deliberata oggi la proposta dell’assessore Davide Bruno per l'emergenza flora sul litorale di Battipaglia. Il provvedimento dichiara lo stato di calamità naturale e richiede la riduzione del canone demaniale a seguito dell’eccezionale accumulo di flora sul litorale del comune.

Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, dopo un incontro tenutosi con i balneatori la scorsa settimana e vista l'emergenza alghe e le condizioni delle acque marine registrate negli ultimi tempi, ha dato mandato all’assessore Davide Bruno affinché fossero richiesti, alla regione Campania e alle istituzioni locali, appostiti interventi di rilancio della fascia costiera.

“Era un atto dovuto accogliere la richiesta dei balneatori e porre in essere un atto amministrativo che richiedesse l’attuazione di misure a sostegno del settore balneare della Piana del Sele. Gli accadimenti delle ultime settimane anche se non incidono sulla consistenza fisica del bene demaniale, si ripercuotono sull’aspetto funzionale del medesimo riducendo l’attitudine del bene a produrre utili. Per questo sosteniamo la riduzione del canone demaniale”, dichiara l’assessore Davide Bruno.

“Siamo certi che la nostra proposta sarà ascoltata e facciamo voti affinché si tutelino gli imprenditori della nostra fascia litorale. Un atto dovuto che manifesta la totale vicinanza dell’amministrazione rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni. Abbiamo avuto un primo incontro e poi formale richiesta da parte del distretto che lavora sempre con noi in uno spirito di piena e condivisa collaborazione” conclude la fascia tricolore Cecilia Francese.