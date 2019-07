Battipaglia, volontari al servizio civile: progetto approvato "Un'opportunità formativa importante per i giovani che li preparerà al mondo del lavoro" Salvatore

Approvata l'iniziativa per l'impiego di volontari del servizio civile proposti dal comune di Battipaglia, “Ambiente: maneggiare con cura” e “Informata Civis”.Con decreto dirigenziale n . 464 del 29/07/2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati per l’anno 2019 dagli Enti iscritti all’albo regionale per il servizio civile ai sensi dell'avviso UNSC del 16/10/2018.

Un'opportunità formativa importante per i giovani che consentirà di prepararli anche al mondo del lavoro, così come dichiata anche il consigliere Giuseppe Salvatore, promotore del progetto. “Erano ben due anni che lavoravo per questa iniziativa e finalmente ci siamo. I progetti prevedono l’impiego di venti giovani, dai 18 ai 29 anni, volontari. L’impegno sarà su due tematiche, l’ambiente e l’educazione e promozione dei diritti del cittadino, fondamentali per le giovani generazioni, con particolare attenzione per la nostra città. Ringrazio l’amministrazione che ha accolto la mia proposta e in particolar modo i delegati regionali Emilio Del Vecchio e Angelo Zoppi che mi hanno avvicinato negli anni ad un mondo di valori e di ideali costruttivi per la nostra società. Nelle prossime settimane i giovani potranno scaricare dal sito del Comune la modulistica necessaria” spiega il consigliere Salvatore.

“Una soddisfazione enorme per il nostro Ente e per la mia amministrazione composta da giovani pieni di progettualità e di proposte concrete. Il servizio civile opera nel rispetto di principi sani come la solidarietà e la compartecipazione. Abbiamo aderito con due progetti fondamentali quello della cura ambientale e quello della promozione dei diritti del cittadino. Saranno a breve avviate le procedure per la selezione dei volontari” dichiara il sindaco Cecilia Francese.