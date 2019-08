Ravello accoglie la piccola ferita in una agguato a Napoli Noemi ospite nella città della musica, il sindaco organizza un momento di festa

Dopo quasi tre mesi dal terribile evento che per giorni ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, Ravello avrà l'onore di ospitare la piccola Noemi Staiano, la bimba di soli 4 anni coinvolta in una sparatoria consumatasi a Napoli lo scorso 3 maggio.

L'amministrazione comunale, guidata dal aindaco Salvatore Di Martino, così come annunciato nel corso del concerto di beneficenza per il Santobono Pausilipon di Napoli organizzato a conclusione del congresso di Pediatria lo scorso 11 maggio, ospiterà per qualche giorno la bimba e i suoi familiari in un hotel di Ravello.

Per l'occasione è stata organizzato un momento di festa in piazza Fontana Moresca, domani sera a partire dalle ore 19. L'evento è stato organizzato grazie anche al contributo del forum dei giovani di ravello e dall'associazione "Ravello Nostra". Un momento di pure divertimento dove i bambini della città della musica faranno sentire il proprio affetto alla piccola Noemi.

«Siamo certamente onorati di omaggiare la famiglia, fortemente provata nei mesi scorsi da questo tragico evento, con questo gesto semplice che testimonia anche la vicinanza dell'intera città della musica – dice il sindaco Salvatore Di Martino - che di certo non farà mancare il suo calore nell'abbraccio sincero a Noemi, vincitrice di una battaglia tanto grande che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fin dal primo momento».