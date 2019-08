Roghi rifiuti, il Codacons chiede l'intervento dell'Esercito Marchetti: "Il Prefetto mobiliti i soldati a protezione dei siti di stoccaggio"

Sabato scorso il disastroso incendio di rifiuti speciali presso un sito di stoccaggio privato di Battipaglia. Poi, le fiamme che ieri hanno interessato anche l'isola ecologica di Sala Consilina. Due episodi, gli ultimi in ordine cronologico ma purtroppo non gli unici di questi mesi, che hanno sollevato nuovamente il tema dei siti di stoccaggio.

Il Codacons di Salerno, attraverso il vicesegretario nazionale Matteo Marchetti, ha rivolto un appello al Prefetto Francesco Russo: "Vista la grave situazione creatasi in seguito agli incendi scoppiati a Battipaglia e Sala Consilina tra sabato 3 e mercoledì 7 agosto, incendi che pare siano dolosi in aziende per lo stoccaggio di rifiuti speciali che hanno messo letteralmente in ginocchio le aree circostanti, coprendo il cielo di fumi neri e rendendo l’aria irrespirabile nelle ore successive - si legge nella missiva dell'associazione dei consumatori - chiediamo al Prefetto di far intervenire con urgenza l'esercito a protezione di tutti i siti di stoccaggio situati in provincia di Salerno per prevenire altri incendi del genere. Infatti non pensiamo si tratti di pura coincidenza conclude Marchetti - ed è opportuno vigilare con la massima allerta".