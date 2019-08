Aria irrespirabile: emergenza miasmi a Mercato San Severino Le dichiarazioni dell'onorevole Casciello: "Subito i lavori o si chiuda il depuratore di Costa"

Cattivi odori ed aria irrespirabile, è emergenza miasmi a Mercato San Severino. L'onorevole di Forza Italia Gigi Casciello invoca celerità e urgenza nei lavori al depuratore di Costa.

“La questione del depuratore di Mercato San Severino non può e non deve essere sottovalutata. Si proceda subito con i lavori di adeguamento. Oppure, se ciò non è possibile, lo si chiuda. Perché la salute dei cittadini viene prima di tutto”, afferma l'onorevole dichiarandosi dalla parte dei residenti che da tempo riscontrano tali criticità.

“Da parlamentare che vive costantemente sui territori, condivido le preoccupazioni degli esponenti del comitato di Sant’Eustachio, piazza del Galdo, Valle e Costa. Sono al fianco dei residenti che si stanno mobilitando contro i miasmi del depuratore di Costa, che rendono irrespirabile l’aria nelle frazioni basse di Mercato San Severino - continua l’onorevole Casciello - L’amministrazione comunale e la regione Campania devono assumersi le loro responsabilità. Se non si è in grado di procedere con i lavori di adeguamento, necessari, allora che si chiuda l’impianto. È in gioco la salute dei cittadini e a loro bisogna assolutamente dare risposta” conclude il parlamentare.

Non mancano lamentele e critiche da parte dei residenti della frazione Costa che ormai esasperati dai cattivi odori e i disagi ambientali chiedono l'intervento dell'amministrazione.