procedono i lavori di manutenzione agli istituti di cava

Procedono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole ed istituti di Cava de' Tirreni prima dell'inizio delle lezioni.

“Tutti gli istituti scolastici sono attenzionati per verificare le condizioni e intervenire se ci sono necessità prima del ritorno a scuola” – afferma l’assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore. Tra gli istituti, è stata controllata anche la scuola materna di Sant'Anna, la cui situazione era già stata resa nota all'amministrazione comunale evidenziando una reale preoccupazione da parte dei genitori e cittadini sullo stato dei tetti e cornicioni dell'istituto. Tra le operazioni di manutenzione, anche l'impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni d'acqua del terrazzo e consentire la riapertura in completa sicurezza della scuola materna.

“Come previsto si sta intervenendo per sistemare la scuola di Sant’Anna e consentire la riapertura. Dopo questi primi interventi sarà messa l’impalcatura per completare i lavori, senza alcun problema per le lezioni. A breve inizieranno i lavori anche alla scuola di Passiano” aggiunge l'assessore Senatore.