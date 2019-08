Pubblico ludibrio per gli incivili dei rifiuti: ecco le foto A Roccapiemonte il comune pubblica gli scatti dei cittadini incastrati mentre inquinano

"Non ci fermeremo fino a quando la gente non capirà che rispettare l'ambiente e la città in cui si vive, significa rispettare se stessi, la salute propria e degli altri". Parole del sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano che comunica di aver intercettato, attraverso le telecamere di videosorveglianza, altre persone mentre sversavano rifiuti in maniera irregolare, senza tenere conto di alcuna regola.

"E' incredibile come alcune aree, specie in località San Potito, vengano ripulite con attenzione quotidianamente dagli operatori, e poche ore dopo ritroviamo sacchetti di vario genere nelle stesse zone", le parole della fascia tricolore. Che poi rincara la dose: "Non è forse chiaro che in qualità di sindaco adotterò tutte le misure utili atte a sanzionare, come doveroso, le persone che infrangeranno le regole".

La linea dura è destinata a continuare: la polizia municipale di Roccapiemonte, fanno sapere dal comune, è già in possesso di foto e video di incivili che si vedranno recapitare una multa a casa.