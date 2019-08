Sicurezza scolastica: iniziati i lavori di manutenzione Interventi sugli edifici del territorio comunale di Giffoni Valle Piana

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione degli edifici scolastici a Giffoni Valle Piana. In prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, gli operai del Comune e le ditte affidatarie dei lavori hanno effettuato attività di sopralluogo dei plessi presenti sull’intero territorio comunale, seguendo il cronoprogramma stilato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Giuliano. Svolti anche interventi di pulizia delle aree verdi per la salubrità degli ambienti per accogliere al meglio i piccoli alunni, gli insegnati e il personale scolastico.

Contestualmente, presso l’edificio “Fausto Andria” di Santa Caterina, sono iniziati i lavori inclusi nei progetti per “il Piano di interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici”, ammessi a finanziamento regionale con il decreto Dirigenziale n.191 del 18/02/2019. Le operazioni interesseranno nei prossimi giorni anche l’Istituto Vincenzo Stavolone di Vassi.

“Questo è l’ennesimo segnale di un’Amministrazione sempre attenta verso il delicato tema della sicurezza scolastica – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano -. Giffoni si appresta ad iniziare l’anno scolastico con edifici sicuri e accoglienti”.