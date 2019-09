Allarme furti a Montecorvino, cittadini preoccupati Incontro tra comune e carabinieri dopo l'escalation di raid avvenuti negli ultimi giorni

A Montecorvino Rovella torna a risuonare in questi giorni l'allarme per i furti nelle abitazioni. Diverse infatti le case finite nel mirino dei malviventi, che hanno spinto il consigliere delegato alla sicurezza, Alfonso Di Vece, ad incontrare il comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo Giuseppe Esposito, al fine di fare il punto della situazione.

"L'incontro è stato l'occasione per confermare la totale sinergia fra Comune e forze dell'ordine, testimoniata anche dall'ottimo lavoro di controllo del territorio messo in campo dal maresciallo Esposito al fine di arginare un fenomeno che preoccupa non poco i cittadini. L'attenzione - spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il consigliere Alfonso Di Vece - resta massima. Nelle prossime settimane, inoltre, porteremo a termine l'iter per l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale. Il nostro plauso va al maresciallo Esposito per l'egregio lavoro svolto finora. La sinergia con le forze dell'ordine rappresenta per l'amministrazione un punto fondamentale per il miglioramento della vivibilità", concludono nella nota congiunta i due rappresentanti della maggioranza di Montecorvino Rovella.