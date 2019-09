Vaccinazioni, il solito spettacolo: code, caos e disagi Lunghe file già dalle prime ore del mattino, il sindaco di Baronissi: situazione insostenibile

"Come ogni mercoledì, giorno di vaccinazioni al Centro Asl di via Ferreria a Baronissi, si sono registrati questa mattina pesanti disagi per l’utenza". In una nota il comune di Baronissi non manca di sottolineare l'ennesima giornata di passione per i pazienti. Corsa al biglietto dalle prime ore del mattino per conquistare la prenotazione, lunghe code di attesa, rinvii alla settimana successiva a causa dell’utenza in esubero.

Numerose segnalazioni sono giunte questa mattina al Comune, per questo il sindaco Gianfranco Valiante ha contattato nuovamente il direttore del Distretto sanitario Rocco Basile e il direttore generale dell’Asl Salerno Mario Iervolino per sollecitare interventi. Emersa - ancora una volta - la criticità legata alla mancanza di personale: dal primo settembre sono stati collocati a riposo altri quattro infermieri.

"La situazione è insostenibile - riferisce il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante -, al Centro fanno riferimento migliaia di famiglie della Valle dell'Irno e il servizio è del tutto insufficiente. Manca personale medico e infermieristico e gli spazi ambulatoriali sono insufficienti. L’Asl recluti personale straordinario per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza: servono più giorni di servizio e un sistema di prenotazione che sia efficace poiché è inammissibile sottoporre i genitori e bambini a estenuanti e lunghissime attese. Speriamo - conclude Valiante - in un intervento risolutivo della problematica".