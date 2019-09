Manutenzione edifici scolastici: lavori in fase di ultimazione Maggiore sicurezza per alunni, famiglie e personale della scuola

Scuole più sicure, tranquillità per le famiglie e condizioni ottimali per svolgere le attività didattiche. E’ il risultato dell’ampio intervento di manutenzione degli edifici scolastici di Eboli, che l’Amministrazione Cariello programma alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico fin dal suo insediamento.

«Interveniamo con questa programmazione prima sulle nostre strutture scolastiche - ricorda il sindaco, Massimo Cariello - in modo da garantire tranquillità e sicurezza agli alunni, alle famiglie ed al personale della scuola. Non aspettiamo l’emergenza, programmiamo gli interventi prima dell’apertura dell’anno scolastico, in questo modo predisponiamo le migliori condizioni per le nostre scuole». L’opera di manutenzione, che si sta ultimando in queste ore, sta riguardando tutti gli edifici scolastici di competenza comunale, con interventi anche straordinari. «Stiamo intervenendo in maniera complessiva, in modo da garantire la piena efficienza degli edifici - spiega il vicesindaco, Cosimo Pio Di Benedetto -. Una scelta vincente, come nel caso della gelata di qualche anno fa, quando la manutenzione preventiva scongiurò la chiusura delle scuole, come avvenne invece in buona parte dei Comuni della provincia.

I lavori stanno riguardando le scuole Pietro da Eboli, Molinello, Matteo Ripa, plesso Borgo, Generale Gonzaga, Berniero Lauria, Vincenzo Giudice, Casarsa, Agatino Aria, Salita Ripa, Virgilio, Asilo Comunale Longobardi. Obiettivi precisi: scuole ritinteggiate, verificati gli impianti, sistemati i locali interni. Stiamo intervenendo anche su infissi e messa in sicurezza degli ingressi, sistemando o sostituendo le guaine e garantendo impermeabilità e sicurezza. La manutenzione preventiva è un punto fermo della nostra azione per le scuole, perché garantisce di affrontare al meglio ogni emergenza ed assicura tranquillità ad operatori, alunni e famiglie. Abbiamo programmato in modo che già domani, venerdì, i lavori si concludano e ci siano le certificazioni per le scuole di Eboli».