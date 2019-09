Disagi all’ospedale, Fials all’Asl: "Mancano medici e primari" “Si metta fine a tutto questo”

Potenziare il personale all'ospedale di Pagani: questo l'appello di Mario Polichetti della Fials Salerno all'Asl. Il sindacalista di categoria torna sul caso del presidio Andrea Tortora. "Da addetti ai lavori mi arrivano segnalazioni di disagi e ritardi che non si contano più all'ospedale di Pagani", ha detto. "La carenza di personale è da mesi denunciata da partiti politici e organizzazioni sindacali.

Il manager Mario Iervolino, direttore generale dell'Asl, è persona competente e deve mettere fine a tutto questo. Non è possibile che in un'eccellenza sanitaria come quella di Pagani i pazienti, ogni giorno, si trovino costretti ad affrontare disagi insormontabili, a partire dall'assenza di medici e primari. Per non parlare dell’assenza nelle ore notturne del chirurgo oncologico che è solo reperibile". Questo per Polichetti deve cambiare a stretto giro: "Non si può contare sempre sulla professionalità, l’umanità e l’impegno di chi lavora all'ospedale di Pagani. Serve personale e al più presto. Ricordiamoci che all'Andrea Tortora c'è il reparto di Oncoematologia, uno dei più rinomati in Campania e in Italia".