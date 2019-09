Montecorvino Pugliano: nominati presidenti consulte frazione "Sono uno strumento importante di partecipazione da parte dei cittadini"

Lo scorso mercoledì 4 settembre, il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, ha provveduto a sottoscrivere i decreti di nomina ai 6 presidenti delle Consulte di Frazione. I nomi che presiederanno i piccoli parlamentini sono: Lilia Montella, guiderà la consulta di Pugliano Capolugo, Alfonso Procida, rappresentante della frazione di Bivio Pratole; Severino Mastrogiacomo, nominato a capo della consulta di Pagliarone, mentre Valeria Lamberti, capeggerà la consulta di S. Tecla; a San Vito c’è Andrea Guarino e nella frazione di Torello, Isabella Salomone.

A coordinare tutte le consulte il Primo Cittadino ha chiamato Emanuela Landi, già nominata qualche settimana fa consigliera di fiducia. Nei prossimi giorni le consulte si arricchiranno con i propri consigli direttivi, i quali saranno scelti mediante un’estrazione a sorte dagli appositi albi. “Le Consulte delle frazioni – afferma la coordinatrice Landi - rappresentano uno strumento importante di partecipazione da parte dei cittadini alla vita amministrativa di Montecorvino Pugliano. Si tratta un organo che dovrà collaborare a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e valorizzare il più possibile le bellezze del nostro territorio”.

“Sin dal mio insediamento, lo scorso cinque giugno – dichiara il Sindaco Chiola - ho ritenuto fondamentale il coinvolgimento alla vita politico-amministrativa di tutta la collettività. Solo con l’apporto fattivo di tutti i cittadini, la nostra comunità potrà crescere e migliorare. Sono più che orgoglioso delle numerose adesioni pervenute ciò rappresenta un segnale positivo e soprattutto la voglia di cambiare in meglio la nostra comunità. Ringrazio in modo particolare Emanuela Landi per la propria disponibilità dimostrata”. Alla riunione di mercoledì scorso erano presenti anche il vicesindaco Ludovico Buonomo e il Consigliere comunale Carmine Aversa.