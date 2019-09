Al via i lavori della messa in sicurezza della scuola Passiano L'importo complessivo degli interventi è di 1.4 milioni di euro

Inizieranno lunedì prossimo, 9 settembre, i lavori alla scuola di Passiano dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cava de' Tirreni, con la messa in sicurezza, adeguamento sismico, impiantistico, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, istallazione di ascensore, per un importo complessivo di 1.4 milioni di euro.

“È la seconda scuola, dopo quella di Santa Lucia – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – che dopo aver dovuto addirittura chiudere perché era in gioco l’incolumità dei bambini e del personale scolastico, riconsegneremo alla città completamente rifatta. Questo dà il segno delle condizioni in cui Amministrazione Servalli ha trovato l’edilizia scolastica. Un grande impegno, anche in termini economici, per molti milioni di euro e che ha riguardato tutti gli istituti scolastici cittadini, le palestre di San Lorenzo e Pregiato, per garantire la sicurezza, il decoro e efficienza delle strutture”.

Tutto il plesso scolastico, compresi l’ufficio postale e il centro anziani, fu chiuso, con un ordinanza del Sindaco il 22 gennaio del 2018, e dopo la fase delle analisi statiche, della progettazione, dell’accensione del mutuo e la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, lunedì prossimo si apre il cantiere per la ristrutturazione dei tutto l’immobile, che sarà pronto per il prossimo anno scolastico.

“Avremo praticamente un nuovo istituto – afferma il Consigliere comunale Luca Narbone – abbiamo dovuto fronteggiare una grande emergenza, abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi delle famiglie e dei cittadini di Passiano, anche per quanto riguarda l’ufficio postale e il centro anziani, ma non è mai mancato il nostro impegno, del Sindaco Servalli, dell’Assessore e degli uffici e tra pochi mesi riavremo il nostro istituto e tutto il resto”.