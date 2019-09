Ecco il robot che affiancherà gli artificieri dell'Esercito Il colonnello Schiariti del Genio Guastatori guida le operazioni: ad Avellino un ordigno simile

Sono iniziate alle 10:53 le operazioni di sminamento della bomba d'aereo rinvenuta a Battipaglia. Al lavoro gli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, specializzati nelle operazioni di bonifica di ordigni esplosivi. A suppporto degli esperti anche un robot già impiegato in attività simili, che darà una mano ai genieri.

A guidare le operazioni il colonnello Giuseppe Schiariti, che sta coordinando le operazioni di concerto con il Prefetto di Salerno Francesco Russo. L'ufficiale ha ricordato come il Genio Guastatori di stanza a Caserta sia impegnato in attività quasi quotidiane di bonifica e disinnesco. Circa 350 infatti le operazioni all'anno.

Quanto predisposto oggi a Battipaglia ha pochi eguali in Campania e non solo. Ma non sarà l'unico: l'ordigno ritrovato qualche giorno fa lungo il torrente Fenestrelle ad Avellino è molto simile alla bomba della Piana del Sele. Tuttavia, anche se si tratta di indicazioni ancora da ufficializzare, la quantità di esplosivo è minore e dunque il raggio d'azione minore. Pur essendo una bomba d'aereo di fabbricazione inglese, e visto il luogo del ritrovamento, ci saranno con ogni probabilità molte meno complicazioni logistiche rispetto a Battipaglia.

Nei prossimi giorni il Genio Guastatori farà dunque tappa ad Avellino, a ridosso del torrente Fenestrelle.