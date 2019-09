VIDEO | Ecco la bomba. Completata la prima fase di disinnesco Le immagini ravvicinate dell'ordigno: da ore i militari dell'Esercito al lavoro

Dodici secondi che impressionano, e che testimoniano meglio di ogni parola quanto siano delicate le operazioni di disinnesco della bomba di Battipaglia.

Sono al lavoro da ore i genieri del 21esimo Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito. Il filmato che vi mostriamo testimonia anche la conclusione della prima fase di disinnesco dell'ordigno.

Ora è in corso la seconda: cautela da parte dei vertici dell'Esercito, i quali però sperano di portare a termine le operazioni di disinnesco anche prima delle 8-12 ore preventivate, in modo tale da mettere in sicurezza l'area e far tornare Battipaglia alla normalità.