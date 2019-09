La città di Baronissi sempre più "plastic free" Bottigliette vietate in mense scolastiche e uffici. Nuovi kit-pranzo con stoviglie compostabili

Il comune di Baronissi sempre più “Plastic free”. La città aderisce alla campagna di sensibilizzazione, promossa dal ministero dell’ambiente, per ridurre gradualmente l’utilizzo della plastica usa e getta, e sostituisce piatti, bicchieri, posate e sacchetti monouso in materiale biodegradabile nelle mense scolastiche. Tutti gli studenti riceveranno, infatti, un kit-pranzo con stoviglie compostabili.

Il provvedimento prevede anche il divieto di utilizzo di plastica nelle manifestazioni, feste e sagre patrocinate dal comune.

Via la plastica anche dagli uffici comunali, le bottiglie usa e getta saranno sostituite da bottiglie ecologiche riutilizzabili in alluminio. Previste campagne informative e di sensibilizzazione nelle scuole e progetti in tema di economia circolare della plastica.

“Il Comune di Baronissi è leader per la raccolta differenziata – ricorda il sindaco Gianfranco Valiante – e la campagna ‘Plastic Free’ è un ulteriore tassello nella salvaguardia ambientale del territorio. Avviamo la campagna di acquisto e distribuzione di bottiglie in alluminio a tutti i dipendenti comunali, kit ecosostenibili nelle mense scolastiche e una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole finalizzata alla graduale estensione del divieto su tutto il territorio comunale dell’utilizzo di bottiglie di plastica usa e getta”. Conclude il primo cittadino.

“L’obiettivo della campagna - spiega l’assessore all’ambiente Alfonso Farina - è la limitazione dell’uso e della dispersione della plastica usa e getta nell’ambiente introducendo, a partire dagli uffici comunali e dalle mense, l’utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile. Bottiglie di plastica, piatti, posate comportano un costo di smaltimento notevole e al contempo non aiutano a salvaguardare l’ambiente. Con l’adesione alla campagna “Plastic free. Baronissi conferma la propria vocazione di Comune attendo all’ambiente”, dichiara Farina.

Si ricorda che dal 16 settembre è in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata degli esercizi commerciali. Nessun cambiamento per il ritiro dell'organico che sarà ritirato ogni giorno ad eccezione della domenica. Anche il cartone potrà essere depositato tutti i giorni (tranne il sabato); il multimateriale potrà essere conferito domenica, martedì, mercoledì e venerdì; il vetro esclusivamente il venerdì, mentre la carta il giovedì. Unico giorno in cui è prevista la raccolta della frazione secca indifferenziata è il lunedì.