Viabilità: messa in sicurezza, si consegnano nuovi cantieri Interventi a: Montecorvino Rovella, Buccino, Sicignano degli Alburni e San Marzano sul Sarno

Nei prossimi giorni verranno consegnati alcuni cantieri per lavori di messa in sicurezza relativi a vari tratti viari del territorio provinciale. In particolare sono previsti interventi sulla S.R ex S.S n. 164 nel comune di Montecorvino Rovella, sulla SR 407 nel comune di Buccino, sulla SP 36 nel comune di Sicignano degli Alburni e sulla SR ex SS 367 nel comune di San Marzano sul Sarno.

“Nello specifico - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - gli interventi sono i seguenti:

1) A Montecorvino Rovella (S.R ex S.S n. 164) i lavori vengono consegnati il 18 settembre p.v. e riguardano il ripristino di barriere divelte, il consolidamento della sovrastruttura stradale e il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. L’importo netto dei lavori è di €. 34.892,47.

2) A Buccino (S.R. 407) i lavori vengono consegnati il 19 settembre p.v. e riguardano interventi di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale mediante posa in opera di gabbionata a contenimento sede stradale. L’importo netto dei lavori è di €. 24.298,95.

3) A Sicignano degli Alburni (S.P 36) i lavori vengono consegnati il 19 settembre p.v. e riguardano interventi urgenti di sistemazione del piano viabile e di pertinenze stradali al km 4+300 circa. L’importo netto dei lavori è di €. 29.127,51.

4) A San Marzano sul Sarno (S.R. ex S.S. 367) lavori vengono consegnati il 23 settembre p.v. e riguardano il consolidamento del piano viario. L’importo netto dei lavori è di €. 27.760,86.

Proseguono gli interventi su tutto il territorio provinciale, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia è presente e sempre più vicina alle nostre comunità”, conclude Strianese.