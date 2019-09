Piaggine: "Se non resta Don John, diserteremo la Chiesa" I fedeli continuano la protesta per il trasferimento del parroco. Sabato scorso la fiaccolata

La protesta continua nel comune di Piaggine. La Chiesa Madre è da ormai 10 giorni occupata dai fedeli con canti e preghiere. A muovere gli animi, il trasferimento del parroco Don John, stabilito dal vescovo Miniero. La comunità non ci sta, tante le richieste e le iniziative per chiedere a Sua Eminenza di rivedere questa decisione. Sabato è stata organizzata una fiaccolata che ha visto la partecipazione di tutti i fedeli. Anziani, bambini, disabili, istituzioni e liberi cittadini sono scesi per le strade per far sentire la propria voce.

Il Vescovo, dal canto suo, ha comunicato che domenica alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del nuovo parroco Don Loreto Ferrarese.

I cittadini di Piaggine annunciano, allora, che se entro domenica non verranno ascoltati, diserteranno la chiesa.

E' stata inviata, inoltre, una lettera raccomandata a Papa Francesco che proprio in questi giorni sta parlando ai Vescovi, e sono state inviate circa 1000 firme a sostegno della petizione pro Don John alla Santa Sede.

“Confidiamo In Papa Francesco, nelle sue parole e nel suo ministero, siamo sicuri che Egli ci ascolterà. Attendiamo fiduciosi la risposta del Papa visto che la curia ha ignorato le nostre richieste”, dichiarano i fedeli, la cui protesta continua.