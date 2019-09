Le sbarre non si abbassano all'arrivo del treno, paura a Sarno A lanciare l'allarme degli studenti: rilevato un guasto alle aste del passaggio a livello

Tragedia sfiorata a Sarno. Rilevato un guasto alle sbarre del passaggio a livello situato a via Roma, nei pressi di un istituto scolastico. Per ben due volte in pochi minuti, le aste non si sarebbero abbassate all'arrivo dei convogli provocando paura e preoccupazione tra automobilisti, passanti e studenti che si trovavano in zona. A dare l'allarme, proprio alcuni alunni della scuola.

Il malfunzionamento potrebbe esser stato causato dal maltempo. Sul posto la polizia municipale ed i tecnici dell'Eav che, allertati della situazione, stanno provvedendo alla riparazione del guasto.