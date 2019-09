"Non vogliamo la monnezza": la rivolta di Pontecagnano In tanti a sfilare contro l'impianto di compostaggio nella zona industriale di Sant'Antonio

Una manifestazione pacifica e partecipata per dire "no" alla spazzatura. I cittadini di Pontecagnano - riuniti nel comitato "Difendiamo la nostra città dalla monnezza" - questa mattina hanno organizzato una protesta nelle strade della città. Obiettivo dei manifestanti, una consultazione popolare nella quale i residenti possano far sentire la propria voce.

Nel mirino, in particolare, la delibera che ha dato il via libera alla struttura e che fa temere per la vocazione agricola e agroalimentare del territorio. I manifestanti dicono no alla costituzione dell'Ecodistretto, dopo il protocollo d'intesa siglato a marzo che prevede - oltre all'impianto di compostaggio di Pontecgnano - altri due siti per il trattamento dei rifiuti a Giffoni Valle Piana.

Il sindaco Giuseppe Lanzara ha convocato il 12 ottobre un incontro in Piazza Sabbato, ed altri appuntamenti sono in programma. Ma la rabbia dei cittadini monta, e la manifestazione di questa domenica ne è la concreta dimostrazione.