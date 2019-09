Lotta ai furbetti del sacchetto: interviene il sindaco Il primo cittadino di Baronissi contro chi abbandona rifiuti

“Il cafone che ha lanciato dall’auto il sacchetto colmo di erba in via Conforti. E’ un cafone sfortunato perché abbiamo rilevato il numero di targa: EJ….A. Prestissimo riceverà nostre notizie…”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, chiarendo l'impegno dell'amministrazione del comune della Valle dell'Irno contro gli incivili che abbandonano rifiuti in strada inquinando il territorio.