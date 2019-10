Accuse al comandante carabinieri: "Interrogazione al ministro" Il deputato Cirielli: "Mi auguro che il sindaco di Eboli prenda le distanze"

“Ritengo incredibili e gravissime le affermazioni del Presidente del Consiglio Comunale di Eboli contro la Compagnia dei Carabinieri del territorio, che è impegnata ad accertare eventuali violazioni urbanistiche o altre questioni inerenti. Siamo di fronte ad una polemica molto grave contro le istituzioni che compiono quotidianamente il loro dovere”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI) che aggiunge: “Siamo di fronte ad accuse che, quando partono da altre istituzioni, rischiano sembrare delle intimidazioni. Mi auguro che il sindaco di Eboli prenda immediatamente le opportune distanze da quanto accaduto ieri nel corso del consiglio comunale.

Dal canto mio - annuncia il parlamentare salernitano di Fratelli d'Italia - presenterò un interrogazione urgente al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese per mettere in campo tutte le azioni volte a tutelare la legalità e il sostegno all'Arma dei Carabinieri, i quali con immensi sacrifici e con grande spirito di abnegazione tutti i giorni cercano di far rispettare la legge, senza esitazione e distinzione tra i cittadini”.