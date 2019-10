Studente si ferì a scuola: dirigente sospesa per 5 mesi Il caso di Sapri: dopo la condanna della Cassazione, lo stop dell'ufficio scolastico regionale

Nessuna tolleranza per Franca Principe, la dirigente dell'istituto scolastico "Pisacane" di Sapri protagonista di una vicenda che ha varcato i confini provinciali e regionali per diventare l'emblema dei rischi di chi ricopre il ruolo di guida della scuola. Alla preside è stata notificata la sospensione dal servizio - e dello stipendio - per cinque mesi. Si tratta della diretta conseguenza della condanna da parte della Cassazione per il processo avviato dopo che uno studente si ferì a scuola.

Era il 2011 quando - durante gli esami di maturità - un ragazzo precipitò per sette metri dopo la rottura di un lucernario. Il ragazzo cadde rovinosamente al suolo, riportando ferite gravi. Da lì partì un lungo iter giudiziario culminato con la condanna della dirigente ma anche del responsabile del servizio di prevenzione della scuola.

Dopo il pronunciamento della Corte, il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale che ha sospeso per cinque mesi la Principe.